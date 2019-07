Oberkirch – Spielautomaten im Visier, Hinweise erbeten

Anzeige

Oberkirch (ots) – Unbekannte Einbrecher sind in der Nacht auf Dienstag durch das Einschlagen eines Fensters in eine Gaststätte in der Hauptstraße gelangt. Im Lokal widmeten sich die Ganoven zwei dort aufgestellten Spielautomaten und hebelten dieselben auf. Mit Bargeld im Gepäck gelang den Dieben unerkannt die Flucht. Eine Anwohnerin war gegen 3:20 Uhr durch ein Scheibenklirren sowie die Auslösung einer Alarmanlage auf den Einbruch aufmerksam geworden und wandte sich über Notruf an die Polizei. Sie sah hierbei zwei dunkel gekleidete Gestalten in der Nacht verschwinden. Die Beamten des Polizeipostens Oberkirch und der Kriminaltechnik haben die Ermittlungen aufgenommen. Wer Hinweise zu verdächtigen Personen geben kann, wendet sich bitte unter der Rufnummer: 07802 7026-0 an die Ermittler. /wo

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Offenburg

Telefon: 0781-210

E-Mail: offenburg.pp@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell

Quelle: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110975/4312581