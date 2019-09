Oberkirch, Stadelhofen – Unter Alkoholeinfluss

Anzeige

Oberkirch, Stadelhofen (ots) – Eine Kontrolle durch Beamte des Polizeireviers Achern/Oberkirch in den frühen Montagmorgenstunden in der Ortenaustraße zieht für eine 52 Jahre alte Peugeot-Fahrerin nun diverse Unannehmlichkeiten nach sich. Im Zuge einer genaueren behördlichen Überprüfung kurz vor 2 Uhr stellten die Ermittler fest, dass die Frau mit deutlich über zwei Promille am Steuer ihres Wagens gesessen haben dürfte. Darüber hinaus war sie nicht im Besitz der erforderlichen Fahrerlaubnis. Eine Blutentnahme wurde angeordnet und die nächtliche Ausfahrt beendet.

/ya

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Offenburg

Telefon: 0781 – 211211

E-Mail: offenburg.pp.stab.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell

Quelle: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110975/4369491