Oberkirch-Stadelhofen – Wohngebäudebrand

Offenburg (ots) – Gegen 01.00 Uhr am frühen Donnerstagmorgen wurde der Polizei ein Wohngebäudebrand in Stadelhofen gemeldet. Nach bisherigen Erkenntnissen wurde eine Doppelhaushälfte durch die Brandzehrung derart stark beschädigt, dass diese vorläufig nicht bewohnbar ist. Die Bewohner des Anwesens konnten sich rechtzeitig in Sicherheit bringen. Allerdings dürfte sich der entstandene Schaden am Wohngebäude auf mehrere 100.000 Euro belaufen. Die Wehrmänner von Oberkirch mit allen Abteilungen waren mit 95 Mann bis in die Morgenstunden im Einsatz. Die Brandursache ist noch völlig unklar. Die Kriminalpolizei Offenburg hat die Ermittlungen aufgenommen. Sachdienliche Hinweise werden unter Tel. 0781 / 21-2810 erbeten.

