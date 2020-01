Oberkirch, Stadelhofen – Wohnungseinbruch am Silvesterabend

Anzeige

Oberkirch, Stadelhofen (ots) – Einbrecher haben vergangenen Dienstagabend ihr Unwesen in einem Wohnhaus in der `Zellistraße` getrieben. Die Unbekannten drangen trotz verschlossener Türen zwischen 17:40 Uhr und 22:00 Uhr in das Haus ein und entwendeten geringe Mengen an Bargeld und diversen Schmuck. Die Beamten des Polizeipostens Oberkirch haben die Ermittlungen aufgenommen und nehmen sachdienliche Hinweise unter der Rufnummer: 07802-70660 entgegen. /hs

