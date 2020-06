Oberkirch – Traktor gekippt, Fahrer schwer verletzt

Anzeige

Oberkirch (ots) – Das Kippen eines Traktors führte am Donnerstagabend dazu, dass sich ein 33 Jahre alter Mann schwere Verletzungen zuzog. Er war gegen 21:15 Uhr mit Arbeiten an einem Hang in der Weintalstraße beschäftigt, als das Umfahren eines Baumstumpfs scheinbar zur Verlagerung des Schwerpunktes seines mitgeführten Anhängers führte, der Schlepper sich drehte und zur Seite stürzte. Der 33-Jährige wurde mit schweren Verletzungen in eine Klinik nach Offenburg gebracht. Beamte des Verkehrsdiensts in Offenburg schätzen den entstandenen Sachschaden auf etwa 4.500 Euro.

/ma

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Offenburg Telefon: 0781 – 211211 E-Mail: offenburg.pp.sts.oe@polizei.bwl.de http://www.polizei-bw.de/

Weiteres Material: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110975/4614914 OTS: Polizeipräsidium Offenburg

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell

Quelle: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110975/4614914