Oberkirch – Tresor entwendet

Anzeige

Oberkirch (ots) – Unbekannte sind in der Nacht zwischen Sonntag und Montag auf noch unbekannte Art und Weise in ein Hotel in Ödsbach eingestiegen. Gegen 1.30 Uhr machten sie sich anschließend in einem Büroraum des Gebäudes zu schaffen und stemmte hier einen Tresor aus seiner Verankerung, bevor sie unerkannt das Weite suchten. In diesem Zusammenhang fiel einer Zeugin ein älterer weißer Kastenwagen auf, welcher zur Tatzeit in unmittelbarer Tatortnähe unterwegs war. Während die Beamten der Kriminaltechnik die Arbeit vor Ort aufgenommen haben, erhoffen sich die Ermittler der Kriminalpolizei Offenburg unter der Telefonnummer: 0781 21-2820 weitere Zeugenhinweise.

/ya

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Offenburg

Telefon: 0781-211211

E-Mail: offenburg.pp.stab.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell

Quelle: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110975/4100886