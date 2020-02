Oberkirch – Trunkenheitsfahrt endete im Gefängnis

Anzeige

Oberkirch (ots) – Am Samstagmorgen war ein 39-jähriger Franzose mit seinem Renault Kangoo in Oberkirch unterwegs. Aufgrund seiner unsicheren Fahrweise, die sich in deutlichen Schlangenlinien äußerte, zog er die Aufmerksamkeit anderer Autofahrer auf sich. Letztendlich konnte der Mann in der Appenweierer Straße einer Kontrolle unterzogen werden. Weil er augenscheinlich betrunken war, wurde ihm eine Blutprobe entnommen und sein Führerschein wurde einbehalten. Der Franzose war wegen einer zurückliegenden Trunkenheitsfahrt mit Haftbefehl gesucht worden. Er kann jetzt seinen Rausch in der Offenburger Justizvollzugsanstalt ausschlafen. / CBR

