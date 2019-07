Oberkirch – Unfall zwischen Radfahrern

Anzeige

Oberkirch (ots) – Zu einem Unfall zwischen zwei Radlern kam es am Dienstagnachmittag im Bereich der Appenweierer Straße. Gegen 17:45 Uhr war ein 49 Jahre alter Rennrad-Fahrer aus Richtung Konrad-Adenauer-Straße dem Radweg folgend in Richtung Appenweierer Straße abgebogen. Als ihm dort zwei Radfahrer entgegenkamen, musste er ausweichen, konnte jedoch einen Zusammenstoß mit einer 61 Jahre alten Velo-Lenkerin nicht mehr verhindern. Beide wurden durch den Unfall verletzt und mussten medizinische Hilfe durch den Rettungsdienst in Anspruch nehmen. An den Rädern entstand ein Sachschaden von rund 200 Euro.

