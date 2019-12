Oberkirch – Verkaufsstand zerstört, Zeugen gesucht

Anzeige

Oberkirch (ots) – Nachdem ein Obststand in der Appenweierer Straße offenbar mutwillig zerstört wurde, sind die Beamten des Polizeipostens Oberkirch auf der Suche nach Zeugen. Unbekannte haben sich zwischen Sonntag und Montagmorgen an dem Häuschen an der Rench zu schaffen gemacht und dies möglicherweise unter Zuhilfenahme einer Zugmaschine zum Einstürzen gebracht. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf rund 3.000 Euro. Zeugenhinweise werden unter der Telefonnummer: 07802/7026-0 entgegengenommen. /ma

