Oberkirch – Versuchter Diebstahl

Oberkirch (ots) – Was genau zwei junge Mädchen am heutigen frühen Montagmorgen dazu verleitet hatte, sich an einem Zigarettenautomaten am östlichen Ortsrand zu schaffen zu machen, ist noch nicht eindeutig geklärt. Fest steht bislang, dass das Duo kurz vor 6 Uhr von einer Zeugin dabei beobachtet wurde, wie sie mit Skibrillen maskiert und mit bloßen Händen gewaltsam an dem Automaten hantierten. Das metallene Behältnis hierbei aufzubrechen, gelang ihnen zwar nicht – dafür gelang den alarmierten Beamten des Polizeireviers Achern/Oberkirch wenig später die vorläufige Festnahme der beiden Teenager. Möglicherweise hat die hohe Alkoholisierung von über einem Promille bei den Jugendlichen zu dem nicht wirklich erfolgversprechenden, aber kriminellen Treiben beigetragen. /ya

