Oberkirch – Versuchter Raub / Zeugen gesucht

Oberkirch (ots) – Nach derzeitigem Sachstand wurde ein 12-Jähriger am frühen Mittwochabend in der Bahnhofstraße Opfer eines versuchten Raubes. Der Junge saß gegen 18.30 Uhr auf einer Bank, als drei noch unbekannte Jugendliche an ihn herantraten und unter Androhung von Schlägen sein mitgeführtes Mountainbike forderte. Als der 12-Jährige dem Willen der Unbekannten nicht nachkam, soll er durch einen des Trios festgehalten worden sein, während die beiden anderen versuchten, das Fahrrad an sich zu reißen. Dem Einschreiten eines bislang ebenso unbekannten Zeugen sei es zu verdanken gewesen, dass die Langfinger ohne Beute das Weite suchten. Ein etwa 40 Jahre alter Mann beobachtete die Szene und verscheuchte die Unbekannten.

Die Polizei ist nun auf der Suche nach dem Mann und weiteren Zeugen, die sachdienliche Angaben zu dem Vorfall oder den Unbekannten machen können. Ein Täter soll ein auffallendes Tattoo im Gesicht getragen haben. Er wird als hager beschrieben und war mit einem dunklen Pullover mit rotem Aufdruck und roten Schnüren bekleidet. Ein weiterer Täter trug ein schlangenartiges Tattoo am Unterarm und war ebenfalls dürr. Der dritte Unbekannte soll etwas kräftiger gewesen sein. Er trug eine graue Schildmütze und hatte einen weißen Schriftzug auf seinem Pullover. Die Unbekannten sprachen mit sklavischem Akzent.

Hinweise werden unter der Telefonnummer 0781 21-2820 entgegengenommen.

