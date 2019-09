Oberkirch – Von Hundehalter attackiert, Hinweise erbeten

Anzeige

Oberkirch (ots) – Drei Hundehalter sind am Mittwochabend beim Modellflugplatz in Stadelhofen aneinander geraten. Nach einem anfänglichen Wortgefecht schaukelte sich die Situation hoch, bis letztlich ein noch unbekannter Mann eine 19-Jährige und ihren zwei Jahre älteren Begleiter attackierte und hierdurch beide leicht verletzte. Nach bisherigen Erkenntnissen waren die Frau und der 21-Jährige mit ihren angeleinten Vierbeinern unterwegs, als kurz vor 20 Uhr eine Bulldogge und ein größerer weißer Hund auf sie zu gerannt kamen. Als die 19-Jährige die beiden Hundehalter der nicht angeleinten Tiere auf die Leinenpflicht hinwies, kam es zunächst zum verbalen Disput. Anschließend soll einer der Unbekannten die Frau an deren Haaren zu Boden gerissen und den 21-Jährigen am Hals gepackt haben. Der Angreifer soll mittleren Alters, schlank und etwa 170 bis 175 Zentimeter groß gewesen sein. Er soll rotblonde Haare, Bartstoppeln und auffällig große Pupillen gehabt sowie eine schwarze Jacke getragen haben. Die Beamten des Polizeipostens Oberkirch ermitteln wegen Körperverletzung und bitten unter der Telefonnummer: 07802 7026-0 um Hinweise zu den beiden gesuchten Hundehaltern.

