Oberkirch – Zeugenaufruf nach Unfallflucht

Oberkirch (ots) – Ein noch unbekannter Fahrzeugführer hat am Mittwochmittag, gegen 13 Uhr, auf einem Parkplatz eines Supermarktes in der Renchener Straße einen dort geparkten Audi an der Beifahrerseite gestreift. An dem Audi entstand ein Schaden von rund 500 Euro. Ohne den Vorfall zu melden und seinen Pflichten als Unfallverursacher nachzukommen, verließ der Unbekannte den Unfallort. Bei dem Fluchtfahrzeug soll es sich um einen blauen Kleinwagen mit deutscher Zulassung gehandelt haben. Die Beamten des Polizeipostens Oberkirch ermitteln nun wegen Unfallflucht und bitten unter der Telefonnummer: 07802 7026-0 um Hinweise.

