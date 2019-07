Oberkrich, K 5305 – Nach Kollision im Graben ‚gelandet‘

Anzeige

Oberkrich, K 5305 (ots) – Eine Leichtverletzte und rund 10.000 Euro Sachschaden sind die Bilanz einer Kollision am Montagabend an einer Kreuzung etwa 50 Meter nach dem Ortsende Erlach in Richtung Zusenhofen. Dort missachtete eine 65 Jahre alte Renault-Lenkerin kurz nach 20 Uhr die Vorfahrt einer herannahenden VW-Fahrerin. Die ein Jahr jüngere Chauffeurin des Golf kam durch die Kollision von der Fahrbahn ab und anschließend in einem Graben zum Stillstand. Die 64-Jährige erlitt durch den Zusammenstoß leichte Verletzungen und musste von Rettungskräften in ein Krankenhaus nach Achern gebracht werden. Die mutmaßliche Unfallverursacherin kam mit dem Schrecken davon. /wo

