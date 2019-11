Oberkrich, Stadelhofen – Kurz abgelenkt, leicht verletzt

Anzeige

Oberkrich, Stadelhofen (ots) – Eine 26 Jahre alte Fahrradfahrerin ist am Sonntagabend in der Ortenaustraße gegen einen geparkten Dacia geprallt und hat sich leicht verletzt. Nach bisherigen Erkenntnissen hantierte die Mittzwanziger während der Fahrt an dem Dynamo ihres Velos, war daher kurz abgelenkt und kollidierte in der Folge kurz nach 21:30 Uhr mit dem ordnungsgemäß abgestellten Auto. Ein Fremdverschulden ist für die Ermittler bislang nicht erkennbar. Die Radlerin wurde mit einem Rettungswagen in ein Offenburger Krankenhaus gefahren. Der Sachschaden beziffert sich auf etwa 500 Euro. /wo

