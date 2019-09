Oberöwisheim – Kamele kurzzeitig ausgebrochen

Anzeige

Oberöwisheim (ots) – Am Freitag gegen 15:36 Uhr wurden der Polizei ausgebüchste Kamele in Oberöwisheim gemeldet, welche sich in der Nähe von Bahngleisen aufhalten sollen. Die etwa 10 Tiere waren aus dem Außengehe eines Zirkusses entlaufen, welches kurzzeitig nicht richtig gesichert war. Beim Eintreffen der alarmierten Polizeistreife vor Ort konnten die Tiere von einem Zirkusmitarbeiter bereits wieder eingefangen und wohlbehalten in ihr Gehege zurückgebracht werden. Zu einer Gefahrensituation ist es glücklicherweise nicht gekommen.

Christina Krenz, Pressestelle

Polizeipräsidium Karlsruhe

Telefon: 0721 666 1111

E-Mail: karlsruhe.pp.stab.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Karlsruhe, übermittelt durch news aktuell

Quelle: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110972/4387606