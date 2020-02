Oberreichenbach – Alkoholisierter Fahrer kommt von der Fahrbahn ab und wird schwer verletzt

Anzeige

Oberreichenbach (ots) – Am Samstag befuhr ein Pkw-Lenker mit seinem Mercedes die Landstraße 346 in Richtung Oberreichenbach, kam von der Fahrbahn ab, überschlug sich laut Augenzeugen mehrfach und blieb letztlich in einem Acker liegen. Der 41-jährige Mercedes-Fahrer verlor nach ersten Ermittlungen aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit und alkoholischer Beeinflussung gegen 18.10 Uhr die Kontrolle über sein Fahrzeug. Kurz nach der Einmündung „Jägerhaus“ fuhr er eine Böschung hinunter und über den parallel verlaufenden Radweg bis er in einem angrenzenden Acker auf einer Ansammlung entsorgter Weihnachtsbäume liegen blieb. Durch den Unfall wurde der Fahrer schwer, sein 52-jähriger Beifahrer leicht verletzt. Ein Atemalkoholvortest ergab einen Wert von rund 1,4 Promille. Am neuwertigen Mercedes entstand Totalschaden von geschätzten 100.000 Euro. Das Fahrzeug musste abgeschleppt werden.

