Oberreichenbach – Einbrecher haben es auf Motorsägen abgesehen

Calw (ots) – Insgesamt sieben Motorsägen im Wert von mehreren tausend Euro haben Einbrecher am frühen Dienstagmorgen in einem Fachgeschäft in der Calwer Straße in Würzbach erbeutet.

Nach ersten Feststellungen der Beamten des Polizeireviers Calw, verschafften sich die Langfinger kurz nach 02.30 Uhr gewaltsam Zutritt über die Eingangstür in das Innere des Gebäudes. Nachdem sie ihre Beute an sich gebracht hatten, verschwanden sie schließlich wieder durch die Eingangstür nach draußen.

Wer hierzu Beobachtungen gemacht hat oder sachdienliche Hinweise geben kann wird gebeten, sich mit dem Polizeirevier Calw unter 07051/161300 in Verbindung zu setzen.

