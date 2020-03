Oberreichenbach – Scheune brennt bis auf das Grundgerüst ab

Anzeige

Pforzheim (ots) – In der Nacht von Samstag auf Sonntag brannte im Oberreichenbacher Ortsteil Oberkollbach eine zwischen Wohnhäusern stehende Scheune. Um kurz vor Mitternacht wurde der Brand von mehreren Anwohnern gemeldet. Im Gebäude befanden sich zwei Pkw und Gartengeräte. Am wenige Meter entfernten dazugehörigen Wohnhaus wurden die Fenster und Rollläden beschädigt. Beim Versuch die Fahrzeuge aus der Scheune zu retten atmete der 42jährige Besitzer Rauch ein. Er wurde anschließend im Rettungswagen überwacht, eine weitere Behandlung war nicht erforderlich. Die Feuerwehren Oberreichenbach und Schömberg verhinderten ein Übergreifen der Flammen auf die angrenzenden Häuser. Der geschätzte Gesamtschaden beläuft sich auf 80.000 EUR. Die Beamten des Polizeireviers Calw waren mit mehreren Streifenwagen vor Ort. Die Ermittlungen dauern an.

