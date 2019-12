Oberreichenbach- VW-Fahrer verursacht 15.000 Euro Sachschaden

Anzeige

Karlsruhe (ots) – Am Montagmorgen kam es in Oberreichenbach zu einem Verkehrsunfall. Dabei wurde eine Person leicht verletzt und musste zur Behandlung in ein Krankenhaus gebracht werden.

Der 43-jährige Skoda-Fahrer befuhr gegen 08:30 Uhr die Teinacher Straße in Richtung Bundestraße 296. Im weiteren Verlauf bog er an der Einmündung zur Landstraße 346 nach links in Richtung Calmbach ab und übersah dabei den vorfahrthabenden Volkswagen eines 39-Jährigen. Es kam zum Zusammenstoß. Der dabei angerichtete Sachschaden beläuft sich auf geschätzte 15.000 Euro.

Linda Kraft, Pressestelle

Polizeipräsidium Karlsruhe Telefon: 0721 666 1111 E-Mail: karlsruhe.pp.stab.oe@polizei.bwl.de http://www.polizei-bw.de/

Weiteres Material: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110972/4464200 OTS: Polizeipräsidium Karlsruhe

Original-Content von: Polizeipräsidium Karlsruhe, übermittelt durch news aktuell

Quelle: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110972/4464200