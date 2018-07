Obersasbach – Durch Hundebiss verletzt

Obersasbach (ots) – Eine 40 Jahre alte Frau wurde am Sonntagvormittag in der Buchenstraße durch einen Hundebiss verletzt, ihr 6-jähriger Sohn zog sich im Verlauf der Flucht vor dem anstürmenden Tier eine leichte Kopfverletzung zu. Der Vierbeiner war nach ersten Ermittlungen gegen 11.30 Uhr aus der Wohnung seines Besitzers entwischt und hatte die Frau in den Oberschenkel gebissen. Den 74 Jahre alten Hundehalter erwartet eine Strafanzeige wegen fahrlässiger Körperverletzung.

