Oberschopfheim -Zwei Verletzte nach Verkehrsunfall

Oberschopfheim (ots) – Ein 26 Jahre alter Autofahrer ist heute Nachmittag auf der B 3 kurz vor Oberschopfheim in den Gegenverkehr geraten und dort mit einem in Richtung Lahr fahrender Audi zusammengestoßen. Dessen 49 Jahre alter Fahrer hatte keine Möglichkeit mehr dem Wagen des Unfallverursachers auszuweichen. Möglicherweise hatte Aquaplaning nach einem starken Gewitterregen zu dem unkontrollierten und folgenschweren Manöver geführt. Durch den Aufprall zogen sich beide Autofahrer Verletzungen zu, die nach einer notärztlichen Erstversorgung in umliegenden Krankenhäusern behandelt werden müssen. Der Sachschaden wird insgesamt auf etwa 25.000 Euro geschätzt. /pb

