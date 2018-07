Oberwolfach – Bei Holzarbeiten schwer verletzt

Oberwolfach (ots) – Eine Frau hat sich am Montagnachmittag bei Holzarbeiten in der Straße „Kurzenbach“ schwer verletzt. Ersten Ermittlungen nach waren sie und ein Begleiter kurz vor 17 Uhr damit beschäftigt, Baumstämme mit einem Traktor zu verladen, als ein Stammteil von der an dem Gefährt angebrachten Baggerschaufel fiel und die 60-Jährige hierbei verletzte. Sie musste durch einen Rettungshubschrauber in das Ortenau Klinikum Offenburg gebracht werden. Die Beamten des Polizeireviers Haslach haben die Ermittlungen zum genauen Unfallhergang aufgenommen.

