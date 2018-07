Oberwolfach – Beschädigt und geflüchtet

Oberwolfach (ots) – Sachschaden in Höhe von etwa 3.000 Euro verursachte ein unbekannter Fahrzeuglenker im Zeitraum zwischen Freitagnachmittag, 15 Uhr und Montagmorgen, 08 Uhr in der Allmendstrasse. Aufgrund der Spurenlage besteht die Möglichkeit, dass ein Lkw beim Rückwärtsfahren gegen die mit Aluminium verkleidete Wand der Lagerhalle gefahren ist. Zeugen werden gebeten sich unter der Telefonnummer 07834/83570 mit dem Polizeiposten Wolfach in Verbindung zu setzen.

/ks

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Offenburg

Telefon: 0781-211211

E-Mail: offenburg.pp.stab.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell

Quelle: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110975/4016696