Oberwolfach – Kradfahrer verletzt

Oberwolfach (ots) – Leichte Verletzungen zog sich am Sonntag gegen 13:50 Uhr der 18-jährige Fahrer einer Harley auf der L96, Gemarkung Oberwolfach zu. Der Heranwachsende war von Bad Rippoldsau kommend in Richtung Oberwolfach unterwegs. In einer leichten Linkskurve kam er mutmaßlich aufgrund eines Fahrfehlers von der Fahrbahn ab und in einer angrenzenden Wiese zu Fall. Er musste zur Behandlung ins nächste Krankenhaus gebracht werden. An seiner Harley entstand ein Schaden von ungefähr 6.000 Euro. /ag

