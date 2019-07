Oberwolfach – Mit dem Rettungshubschrauber in die Klinik

Anzeige

Oberwolfach (ots) – Bei Arbeiten an einem Bohrwagen hat sich ein Arbeiter am Dienstag schwere Verletzungen zugezogen und musste zur Behandlung mit einem Rettungshubschrauber in das Krankenhaus nach Offenburg geflogen. Der Mittfünfziger war gegen 11:20 Uhr in der Straße `Rankach mit einem weiteren Mitarbeiter mit der Wartung des Bohrwagens beschäftigt, als er sich Verletzungen an seiner Hand zuzog. Die Beamten des Polizeipostens Wolfach haben die Ermittlungen aufgenommen.

