Ölbronn-Dürrn – Alarmanlage verscheucht Einbrecher

Ölbronn-Dürrn (ots) – Unbekannte Täter verschafften sich am Freitagfrüh gegen 01.25 Uhr gewaltsam Zutritt zu einer Firma in der Otto-Hahn-Straße. Die Täter schlugen mit einem Stein eine Fensterscheibe ein und konnten so ins Innere der Firma gelangen.

Durch den Einbruch wurde ein Alarm ausgelöst, der einem Sicherheitsunternehmen übermittelt worden war. Mitarbeiter der Firma konnten die Täter über eine Sprechanlage ansprechen, weshalb diese die Flucht ergriffen. Hinweise auf die Unbekannten liegen derzeit nicht vor.

Zeugen oder Hinweisgeber werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Pforzheim-Nord, Tel. 07231 186-3211, in Verbindung zu setzen.

