Ölbronn-Dürrn – Auf Überholversuch folgt Unfall – Zeugen gesucht

Anzeige

Ölbronn-Dürrn (ots) – Blechschäden sind das Resultat eines Verkehrsunfalles am Mittwochmittag auf der Bundesstraße 294 bei Ölbronn-Dürrn, der hätte weitaus gravierender ausgehen können.

Nach bisherigen Erkenntnissen war ein 55-jähriger Fiat-Fahrer gegen 12:00 Uhr auf einem abschüssigen Teil der Bundesstraße in Richtung Neulingen unterwegs, als er zum Überholen eines vor ihm fahrenden Lkws ausscherte. Eine entgegenkommende 62-jährige VW-Fahrerin konnte offenbar einen Frontalzusammenstoß verhindern, indem sie stark bremste und auswich. Der Fiat-Fahrer reagierte ebenfalls und beendete durch ein Wiedereinscheren seines Fahrzeugs den beabsichtigen Überholvorgang. Ein hinter dem VW fahrender 38-jähriger Opel-Lenker konnte hingegen nicht mehr ausreichend bremsen, so dass es in der Folge zu einem Auffahrunfall mit dem VW kam.

Es entstand ein Gesamtsachschaden von circa 4.000 Euro.

Zeugen, insbesondere der Lkw-Fahrer vor dem Fiat, werden gebeten, sich telefonisch bei der Verkehrspolizeiinspektion Pforzheim unter 07231-186 3111 zu melden.

Stefan Schuler, Pressestelle Polizeipräsidium Pforzheim

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Pforzheim Telefon: 07231 186-1111 E-Mail: pforzheim.pp.sts.oe@polizei.bwl.de http://www.polizei-bw.de

Weiteres Material: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/137462/4627542 OTS: Polizeipräsidium Pforzheim

Original-Content von: Polizeipräsidium Pforzheim, übermittelt durch news aktuell

Quelle: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/137462/4627542