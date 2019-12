Ölbronn – Dürrn – Fahrerin eines weißen Kleinwagens nach Verkehrsunfall gesucht

Anzeige

Ölbronn – Dürrn (ots) – Nach einem Verkehrsunfall am vergangenen Montag gegen 10 Uhr bei Ölbronn-Dürrn auf der Bundesstraße 294 sucht das Verkehrskommissariat Pforzheim die Fahrerin eines weißen Kleinwagens.

Zunächst war ein Lkw-Fahrer auf der B 294 von Pforzheim kommend in Richtung Bauschlott unterwegs. Die Fahrerin eines weißen Autos kam entgegen und fuhr ihrerseits hinter einem Lastfahrzeug. Plötzlich scherte sie den Angaben zufolge aus, so dass der in Gegenrichtung fahrende Lkw-Fahrer ausweichen musste, um einen Zusammenstoß zu verhindern. Dabei überfuhr er einen Leitpfosten und ein Straßenschild. In der Folge kam das Schwerfahrzeug vollständig von der Fahrbahn ab und blieb erst nach einer Strecke von rund 70 Metern im Feld stehen.

Der Schaden am Lkw liegt bei etwa 2.000 Euro und an den Verkehrszeichen weiterer von mehreren Hundert Euro.

Wer Angaben zur mutmaßlichen Unfallverursacherin oder deren weißem Kleinwagen machen kann, wird gebeten, sich beim Verkehrskommissariat Pforzheim unter 07231/186-4100 zu melden.

