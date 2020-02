– Ölbronn: Einbruch in Maschinenhalle – Motorsägen und Axt gestohlen

Anzeige

Ölbronn (ots) – Im Zeitraum von Freitag bis Sonntag haben Einbrecher in Ölbronn-Dürrn die Holztür einer Maschinenhalle aufgebrochen und zwei hochwertige Motorsägen sowie eine Axt gestohlen.

Die Diebe waren auf dem Gelände eines Motorsportclubs zwischen Freitag, 11.00 Uhr, und Sonntag, 10.00 Uhr, am Werk. Um in die Maschinenhalle zu gelangen, wurde die Holztür brachial aufgehebelt. In den Räumen gelangten den Tätern zwei Motorsägen der Marken Stiehl und Husqvarna sowie eine Spaltaxt der Marke Symplex in die Hände. Der Sachschaden der Sägen und des Werkzeugs beträgt rund 1.000 Euro. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und wird die Gegenstände in den Fahndungssystemen erfassen.

