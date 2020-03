Östringen – Bei regennasser Fahrbahn und nichtangepasster Geschwindigkeit Kontrolle über Auto verloren

Anzeige

Karlsruhe (ots) – Am Samstag gegen 19:30 Uhr ereignete sich auf der Kirchstraße in Östringen-Odenheim ein Verkehrsunfall, bei dem ein 19-jährige Opel-Fahrer in den Gegenverkehr geriet und dort halbseitig frontal mit einem BMW zusammenstieß. Der Opel-Fahrer wich auf regennasser Fahrbahn einem ordnungsgemäß am Fahrbahnrand geparkten PKW aus und verlor vermutlich aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit die Kontrolle über sein Fahrzeug.

Drei in dem Opel befindliche Personen – darunter auch der Fahrer – zogen sich schwere Verletzungen zu. In dem Audi wurden der 21-jährige Fahrer sowie ein Beifahrer schwer verletzt, ein weiterer Insasse zog sich leichte Verletzungen zu. Es waren mehrere Rettungsfahrzeuge vor Ort. Insgesamt entstand ein Sachschaden von rund 20.000 Euro.

