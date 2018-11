Östringen – Einbruch in Einfamilienhaus

Anzeige

Karlsruhe (ots) – Unbekannte sind am Donnerstag in ein Einfamilienhaus in Östringen eingebrochen und haben dabei Uhren und Bargeld im Wert von einigen tausend Euro entwendet.

Nach den bisherigen Erkenntnissen schlugen die Täter in den Nachmittags- oder Abendstunden ein Erdgeschossfenster des in der Dinkelbergstraße gelegenen Anwesens ein. Nachdem sich die Diebe hierdurch Zugang zum Haus verschafft hatten, durchsuchten sie nahezu sämtliche Räume nach Wertgegenständen. Hierbei nahmen sie zwei Uhren sowie Bargeld an sich.

Wer verdächtige Wahrnehmungen gemacht hat wird gebeten, sich mit dem Polizeirevier Bad Schönborn unter 07253/80260 in Verbindung zu setzen.

