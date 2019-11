Östringen-Odenheim – Fahrkartenautomaten aufgebrochen

Anzeige

Östringen-Odenheim (ots) – In der Nacht zum Montag drangen Unbekannte in die Fahrzeughalle der Endhaltestelle in der Odenheimer Bahnhofstraße ein und gelangten unter Einsatz brachialer Gewalt an die Geldkassetten zweier Bahnen. Die Schadenshöhe steht noch nicht fest. Allerdings hinterließen der oder die Täter Blutspuren, die auf eine Ermittlung beziehungsweise Klärung dieses Einbruchs Hoffnung machen.

Das Polizeirevier Bad Schönborn übernahm die Spurensicherung und ermittelt hierzu.

