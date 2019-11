Östringen – Sattelzug verursacht Sachschaden und flüchtet

Anzeige

Östringen (ots) – Der Fahrer einer Sattelzugmaschine verursachte am Dienstag gegen 08:20 Uhr in der Hintere Straße in Östringen einen Sachschaden in Höhe von etwa 3.500 Euro und ergriff im Anschluss die Flucht. Der Sattelzug war offenbar auf der Steinacker Straße unterwegs und bog dann nach rechts in die Hintere Straße ab. Während dem Abbiegevorgang beschädigte er eine Hausecke sowie ein Metallschutzgitter eines vor dem Haus stehenden Baumes. Im Anschluss fuhr der Sattelzug in Richtung Ortsmitte davon. Von dem flüchtigen Fahrzeug ist bislang bekannt, dass es sich um einen Sattelzug mit Siloaufbau in der Farbe Weiß handelt. Abgesplitterte Fahrzeugteile wurden sichergestellt.

Zeugen oder Hinweisgeber werden gebeten sich telefonisch, unter der Nummer 07253/80260, mit dem Polizeirevier Bad Schönborn in Verbindung zu setzen.

