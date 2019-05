Östringen-Tiefenbach – Sachbeschädigungen durch Graffiti

Anzeige

Karlsruhe (ots) – Bislang Unbekannte besprühten die Fassade des Rathauses in der Westliche Hauptstraße mit den Schriftzügen „ACAB“ und „All cops are bestards“ sowie einem Hakenkreuz. In der Raiffeisenstraße wurden zwei Lkw und ein Altkleidercontainer mit den Schriftzügen „Fuck cops“ und „ACAB“ versehen. Die Graffitis wurden mit blauer Farbe gesprüht. Die Tatzeit dürfte zwischen Samstag, 20.00 Uhr und Sonntag, 11.00 Uhr liegen. Hinweise bitte an das Polizeirevier Bad Schönborn, Telefon 07253/80260.

