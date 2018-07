Östringen – Verkehrsunfall mit leicht verletztem Radfahrer

Karlsruhe (ots) – Am Samstag, 14.07.2018, um 12.40 Uhr kam es an der Kreuzung Hofstraße / Menzinger Straße in Östringen zu einem Verkehrsunfall zwischen einem 52 Jahre alten Rennradfahrer und einem 33-jährigen Porschefahrer. Der Porschefahrer missachtete an der Kreuzung die Vorfahrt des von rechts kommenden Radfahrers, woraufhin dieser gegen die rechte Fahrzeugseite prallte und sich beim Sturz leicht verletzte. Der Rennradfahrer wurde anschließend im KKH Bruchsal ambulant behandelt. Es entstand ein Sachschaden von ca. 4.000 Euro.

