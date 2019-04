Östringen – Zeugenaufruf nach Einbruch in Einfamilienhaus

Anzeige

Östringen (ots) – Am Osterwochenende wurde von Samstag auf Sonntag in ein freistehendes Einfamilienhaus eingebrochen. Nach bisherigen polizeilichen Erkenntnissen gelangte die bislang unbekannte Täterschaft über die Terrassentür gewaltsam in das Anwesen in der Eppinger Straße. Im Innern des Hauses der abwesenden Besitzer wurden sämtliche Räume durchwühlt. Was hierbei den Einbrechern in die Hände fiel kann noch nicht gesagt werden und bedarf weiterer Ermittlungen.

Wer Hinweise geben kann oder verdächtige Wahrnehmungen gemacht hat, wird gebeten, sich mit dem Polizeirevier Bad Schönborn unter 07253/80260 in Verbindung zu setzen.

