Ötigheim – An den Ohren gezogen

Anzeige

Ötigheim (ots) – Eine unschöne Begegnung hatte ein junger Autofahrer am Mittwochabend in Ötigheim an einer Tankstelle. Während des Tankvorgangs wurde dieser von einem bislang noch Unbekannten BMW-Lenker körperlich angegangen indem dieser ihn an den Ohren packte. Die Folge waren Schmerzen und eine beschädigte Brille. Warum es zu dem Übergriff kam, lässt sich derzeit nicht genau sagen. Der Angegangene hatte den Fahrer des BMW kurz zuvor jedoch überholt.

/me

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Offenburg

Telefon: 0781 – 211211

E-Mail: offenburg.pp.stab.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell

Quelle: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110975/4404350