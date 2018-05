Ötigheim- Autobahn 5- Unter Drogeneinwirkung Unfall verursacht

Ötigheim (ots) – Ein 30-jähriger Seat-Fahrer hat am Donnerstagmittag beim Fahrstreifenwechsel auf der Autobahn 5 zwischen Karlsruhe Süd und Rastatt Nord einen Verkehrsunfall verursacht. Er übersah den neben ihm fahrenden Lastwagen und prallte mit ihm zusammen. Bei der Unfallaufnahme stellten die Beamten des Autobahnpolizeireviers Karlsruhe fest, dass der Verursacher ein auffälliges Verhalten an den Tag legte und überprüften ihn auf Drogenkonsum. Offensichtlich hatte der Mann Cannabis zu sich genommen. Er verhielt sich gegenüber den Polizisten äußerst aggressiv, trat gegen die Beamten und leistete erheblichen Widerstand. Schließlich wurde der 30-Jährige in die Psychiatrie eingeliefert.

