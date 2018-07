Ötigheim – Gartenhütte im Visier

Ötigheim (ots) – Ersten Erkenntnissen nach dürften zwei noch unbekannte Täter für den Einbruch in eine Gartenhütte in der Rebgartenstraße verantwortlich gewesen sein. Die Einbrecher gelangten in den frühen Freitagmorgenstunden in das Innere der Hütte, indem sie ein Fenster einschlugen. Anschließend durchsuchten sie diverse Schränke. Ob etwas entwendet wurde, ist noch unklar. Die Beamten des Polizeireviers Rastatt haben die Ermittlungen aufgenommen.

