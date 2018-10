Ötigheim – Gegen Baum geprallt

Anzeige

Ötigheim (ots) – Ein 39-jähriger Fiat-Fahrer war in den frühen Dienstagmorgenstunden auf der Kreisstraße (K3719) von Rauental kommend in Richtung Ötigheim unterwegs, als er gegen 1.15 Uhr die Kontrolle über seinen Wagen verlor. Er kam nach rechts von der Fahrbahn ab, überfuhr einen Grünstreifen und krachte anschließen gegen einen Baum. Obwohl sich der Mann daraufhin vom Ort des Geschehens entfernte, konnte er wenig später an der Halteranschrift ermittelt werden. Hierbei attestierte ihm ein Atemalkoholtest einen Wert von beinahe zwei Promille. Gegen den 39-Jährigen wurden Strafverfahren wegen Gefährdung des Straßenverkehrs und Unfallflucht eingeleitet.

