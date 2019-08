Ötigheim – Mit dem Velo gestürzt

Anzeige

Offenburg (ots) – Gleich zwei gestürzte Radfahrer beschäftigten Beamte des Polizeireviers Rastatt am Sonntagabend. Nach dem Sturz mit seinem Velo musste ein 82-Jähriger in das Krankenhaus nach Rastatt gebracht werden. Der Senior war gegen 19.20 Uhr auf der Rheinstraße unterwegs, als er zu Fall kam und hierbei gegen ein Brückengeländer prallte. Ähnlich erging es einem 69-jährigen Radler, welcher in der Rastatter Straße nach einem Halt anfahren wollte, hierbei am Bordstein hängen blieb und stürzte. Auch er wurde zur Behandlung seiner Blessuren in das Rastatter Klinikum gebracht.

/ma

