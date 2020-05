Ötigheim – Nach Auffahrunfall geflüchtet

Anzeige

Ötigheim (ots) – Nachdem ein 51-Jähriger nach einem Verkehrsunfall in Ötigheim vorerst flüchtete, konnte der Autofahrer wenig später auf der Autobahn in Richtung Basel angehalten werden. Zuvor war der Transporterfahrer ersten Erkenntnissen zufolge auf der B36 in Richtung Rastatt unterwegs, als er kurz vor der Gabelung B36 / B3 auf einen verkehrsbedingt haltenden Audi auffuhr. Hierbei zog sich eine im Audi mitfahrende 19-Jährige leichte Verletzungen zu. Der durch die Kollision verursachte Sachschaden wird auf etwa 30.000 Euro geschätzt. Nach einer kurzen Flucht über die Autobahn, gelang es Beamten des Autobahnpolizeireviers Bühl den VW-Transporter am Parkplatz `Oberfeld` zu stoppen. Bei der folgenden Kontrolle entdeckten die Beamten mehrere Bierflaschen und begegneten einem augenscheinlich deutlich alkoholisierten 51-Jährigen. Nachdem dieser Blut abgeben musste, erwarten ihn nun etliche Unannehmlichkeiten. /ma

