Ötigheim/ Sandweier- Zigarettenautomaten aufgebrochen

Anzeige

Ötigheim (ots) – In der Nacht von Donnerstag auf Freitag ist von einer noch unbekannten Täterschaft ein in der Bahnhofstraße aufgestellter Zigarettenautomat von einer Wand entfernt, auf einen Acker nahe der Rebgartenstraße verbracht und dort aufgebrochen worden. Den vorgefundenen Spuren nach zu urteilen, dürften die Machenschaften dort einige Zeit in Anspruch genommen haben. Über die Höhe der erlangten Beute liegen noch keine näheren Informationen vor. Der Sachschaden wird auf etwa 2.500 Euro geschätzt. Nach ersten Erkenntnissen kam es ebenfalls am vergangenen Wochenende in der Nacht von Freitag auf Samstag in der Mühlstraße in Sandweier ebenfalls zur Demontage eines Zigarettenautomaten. Dabei konnte von einem Zeugen gegen 3 Uhr ein Knallgeräusch vernommen werden. Hinweise auf verdächtige Personen werden für den Bereich Ötigheim unter der Telefonnummer: 07245 912710 an die Beamten des Polizeipostens Bietigheim und für den Bereich Sandweier unter der Telefonnummer: 07221 62505 an die Beamten des Polizeiposten Baden-Baden-Oos erbeten.

/ar

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Offenburg

Telefon: 0781-211211

E-Mail: offenburg.pp.stab.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell

Quelle: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110975/4401000