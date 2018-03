Ötigheim – Schwarz vor Augen

Ötigheim (ots) – Auf eine medizinische Ursache dürfte ein Unfall am Mittwochvormittag auf der B 3 im Bereich der Gabelung zur B 36 zurückzuführen sein. Nach bisherigen Erkenntnissen hat ein 59 Jahre alter BMW-Fahrer gegen 11 Uhr kurzzeitig das Bewusstsein verloren und kam in der Folge nach rechts von der Fahrbahn ab. In einer Senke im angrenzenden Waldgebiet kam der Wagen schließlich zum Stehen. Der BMW-Lenker wurde vom Rettungsdienst zur weiteren Behandlung in ein örtliches Krankenhaus gebracht. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf circa 5.000 Euro.

