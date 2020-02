Ötigheim – Zeugen nach Unfallflucht gesucht

Anzeige

Ötigheim (ots) – Insgesamt drei geparkte Autos wurden am Mittwoch gegen 22:30 Uhr in der Rastatter Straße von einem bislang unbekannten Fahrer eines weißen Audi beschädigt. Nach bisherigen Erkenntnissen der Beamten des Polizeireviers Rastatt war ein Q5 oder Q7 zur Tatzeit in Richtung Ortsmitte gefahren. Aus bislang ungeklärten Gründen kollidierte der Fahrer dieses Autos zunächst mit einem roten Lupo und im Anschluss mit einem dahinterstehenden schwarzen Audi, die beide am linken Fahrbahnrand abgestellt waren. Danach prallte der weiße Audi gegen einen auf der rechten Fahrbahnseite stehenden weißen Toyota. Der mutmaßliche Unfallverursacher fuhr dann, ohne sich um die Schäden an den drei geparkten Autos in Höhe von insgesamt circa 5.000 Euro zu kümmern, davon. Die Beamten des Polizeireviers Rastatt haben die Ermittlungen aufgenommen und bitten unter der Telefonnummer 07222 761-0 um Hinweise zum Unfallverursacher und zum Besitzer des weißen Toyota, der noch vor dem Eintreffen der Polizei weggefahren war. /ag

