Ötisheim – Beim Kochen eingeschlafen – Brandalarm ausgelöst

Enzkreis (ots) – Einen Brandalarm hatte ein 30-jähriger Syrer am Montagnachmittag in seiner Unterkunft in der Straße Im Bruch ausgelöst. Der Mann wurde während er sich das Essen zubereitete müde und legte sich in sein Bett. Das Essen brannte an und ein Feuer griff auf die Dunstabzugshaube und Teile der Küche über. Durch den Brandalarm wurde die Feuerwehr kurz nach 18.00 Uhr alarmiert. Die Wehrleute konnten das Feuer schnell löschen. Der Schaden wird auf ca. 3000 Euro geschätzt. Verletzt wurde niemand. Der 30-Jährige hatte bereits das dritte Mal innerhalb weniger Tage durch sein Verhalten einen Brandalarm ausgelöst.

