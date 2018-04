Ötisheim – Beinahe-Zusammenstoß bei Überholmanöver

Ötisheim (ots) – Bei einem Überholmanöver zweier Fahrzeuge am Sonntagnachmittag bei Ötisheim konnte ein Unfall mit schwerwiegenden Folgen gerade noch verhindert werden. Es entstand Sachschaden in Höhe von 1.000 Euro.

Gegen 14.30 Uhr fuhr nach derzeitigem Kenntnisstand der Polizei eine Kolonne von drei Fahrzeugen auf der Kreisstraße von Dürrn in Richtung Corres. Der 53 Jahre alte Fahrer eines Citroen setzte als erster zum Überholvorgang an und wechselte auf die Gegenfahrspur. Als er sich auf Höhe des mittleren Fahrzeuges, einem Motorrad, befand, scherte dieses ebenfalls zum Überholen auf die Gegenspur aus. Um einen Unfall zu verhindern, lenkte der Citroen-Fahrer nach links, kam von der Fahrbahn ab und erst auf der angrenzenden Wiese zum Stehen. Dabei überfuhr er einen Leitpfosten. Am Pkw entstand Sachschaden von ungefähr 1.000 Euro. Der Motorradfahrer und auch der zuvor an der Spitze der Kolonne befindliche Führer eines Pkw der Marke Daimler müssten mit hoher Wahrscheinlichkeit den Vorfall mitbekommen haben. Sie setzten jedoch die Fahrt fort.

Das Polizeirevier Mühlacker sucht nun nach dem Motorrad- und dem Daimlerfahrer. Auch mögliche weitere Zeugen werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 07041/96930 zu melden.

