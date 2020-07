Ötisheim – Überholvorgang fordert zwei Verletzte

Anzeige

Ötisheim (ots) – Offenbar weil ein 26-jähriger BMW-Fahrer bei Ötisheim falsch überholt hat, wurden am Donnerstagabend zwei Personen verletzt.

Der 26-Jährige war gegen 18:15 Uhr auf der Kreisstraße 4523 von Corres in Richtung Ötisheim unterwegs, als er in einer langgezogenen Rechtskurve vier Fahrzeuge vor sich überholen wollte. Beim Überholen des letzten Fahrzeugs, einem Dacia, kam dem BMW-Fahrer eine 31-Jährige in einem Renault entgegen. Er wollte daraufhin wieder einscheren und touchierte dabei den Dacia. Danach wurde der BMW abgewiesen und kollidierte mit dem entgegenkommenden Renault. Durch den Unfall wurden sowohl der 29-jährige Fahrer des Dacia, als auch der BMW-Fahrer selbst leicht verletzt. Letzterer musste durch den Rettungsdienst zur weiteren Untersuchung in ein Krankenhaus gebracht werden. Der BMW wurde abgeschleppt. Es entstand Sachschaden im vierstelligen Bereich. Der 26-Jährige muss nun mit einer Anzeige wegen Gefährdung des Straßenverkehrs rechnen.

