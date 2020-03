Ötisheim – Unter Alkoholeinfluss anderen Verkehrsteilnehmer gefährdet

Anzeige

Ötisheim (ots) – Ein 53-jähriger Mercedesfahrer war am Samstagnachmittag offenbar alkoholisiert auf der Landesstraße 1132 unterwegs und soll nach Zeugenaussagen einen entgegenkommenden Verkehrsteilnehmer gefährdet haben.

Gegen 15:20 Uhr fuhr der 53-Jährige von Maulbronn-West in Richtung Ötisheim, als er mit seinem Mercedes in einer langgezogenen Rechtskurve vollständig auf die Gegenfahrbahn gelangte. Um eine Kollision zu verhindern, schaffte es ein entgegenkommender 52-Jähriger noch rechtzeitig auszuweichen und mit seinem Wagen eine Vollbremsung durchzuführen. Auch der Mercedesfahrer versuchte einen Zusammenstoß zu verhindern und lenkte deshalb seinen Wagen stark nach rechts, wodurch er in den Grünstreifen geriet und sich mehrfach überschlug. Bei der Unfallaufnahme konnten die hinzugerufenen Polizeibeamten bei dem unverletzten 53-Jährigen deutlichen Alkoholgeruch wahrnehmen und führten in der Folge einen Alkoholvortest durch. Dieser hatte einen Wert von über einem halben Promille zum Ergebnis. Der Mercedesfahrer musste daraufhin eine Blutprobe abgeben, seinen Führerschein behielten die Beamten ein. Gegen ihn wird nun wegen Gefährdung des Straßenverkehrs strafrechtlich ermittelt. Der Mercedes war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden.

